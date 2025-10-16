Bartolo Longo santo tra pochi giorni | come seguire la messa in diretta

Canale 21 dedica una lunga diretta televisiva all’atteso evento della canonizzazione del Beato Bartolo Longo, fondatore del Santuario di Pompei, che sarà proclamato Santo da Papa Leone XIV domenica 19 ottobre 2025 in Piazza San Pietro.L’emittente sarà al fianco dei fedeli e degli spettatori con. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Bartolo Longo diventa santo, Lino Zaccaria presenta “Contessa Carità” a Scafati https://laprovinciaonline.info/bartolo-longo-diventa-santo-lino-zaccaria-presenta-contessa-carita-a-scafati/… - X Vai su X

Il 19 ottobre 2025, Papa Leone XIV canonizzerà un gruppo di sette beati: Suor Maria Troncatti, Suor Vincenza Maria Poloni, José Gregorio Hernández, Bartolo Longo, Mons. Ignazio Maloyan, Pietro To Rot e Suor Maria del Monte Carmelo Rendiles Martínez. - facebook.com Vai su Facebook

“Bartolo Longo. La santità che si fa storia”: a Pompei la presentazione del libro a pochi giorni dalla canonizzazione - Alle 17 di venerdì 10 ottobre, nella Sala “Marianna De Fusco” del Santuario di Pompei, sarà presentato il libro che Angelo Scelzo, da oltre quarant’anni direttore de “Il Rosario e la Nuova Pompei”, ha ... Scrive ilgazzettinovesuviano.com

Bartolo Longo proclamato Santo - Bartolo Longo, la canonizzazione La cerimonia di canonizzazione avverrà domenica 19 ottobre, in piazza San Pietro a ... Come scrive mediterranews.org

LATIANO - Bartolo Longo Santo: il 26 ottobre nella chiesa di Santa Maria della Neve si celebrerà il ringraziamento - 30 la celebrazione eucaristica e il rito di canonizzazione del Beato, presieduti dal Santo Padre Leone XIV sul sagrato della basilica di San ... Secondo manduriaoggi.it