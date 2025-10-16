barletta sequestrati oltre 100mila capi contraffatti

La guardia di finanza di Barletta Andria Trani ha sequestrato oltre 100mila capi di abbigliamento contraffatti e tre opifici utilizzati per la produzione illegale. Durante i controlli, i militari hanno trovato lavoratori irregolari impiegati in condizioni precarie e senza tutele. Otto persone sono state denunciate per reati legati alla contraffazione e alla ricettazione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

