Bari omicidio con modalità mafiose e rapina | arresti

(Adnkronos) – Dalle prime ore di questa mattina è in corso un’operazione del Comando Provinciale dei carabinieri di Bari, finalizzata all’arresto dei presunti autori dell’omicidio aggravato dalle modalità mafiose e di una rapina a mano armata, commessi in Gioia del Colle nel 2015 e nel 2016. L'indagine è stata coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Argomenti simili trattati di recente

La Dda di Bari ha chiesto una condanna a 30 anni di reclusione per il presunto autore di un omicidio di mafia commesso ad Altamura nel 2003 - facebook.com Vai su Facebook

Identificati gli autori di un duplice omicidio avvenuto a Apricena (Fg) nel giugno 2017. Indagine compiuta da poliziotti #Sisco Bari e #Squadramobile Foggia Omicidio maturato nell'ambito di una guerra di mafia tra clan. https://poliziadistato.it/articolo/1568d510 - X Vai su X

Gioia del Colle, omicidio con modalità mafiose e rapina a mano armata: dopo 10 anni arrestati i presunti responsabili - Dalle prime ore di questa mattina è in corso un’operazione del Comando Provinciale dei carabinieri di Bari, finalizzata all’arresto dei presunti autori dell’omicidio aggravato dalle modalità mafiose e ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

Omicidio col metodo mafioso e rapina amano armata, arresti in corso - Dalle prime ore di questa mattina è in corso un’operazione del Comando Provinciale Carabinieri di Bari, delegata dalla locale Procura della Repubblica - rainews.it scrive

Bari, chiesto il rinvio a giudizio per Angela De Cosmo: era con Lello Capriati la sera dell'omicidio - La Dda di Bari ha chiesto il rinvio a giudizio per Angela De Cosmo, la 36enne che era con Raffaele Capriati la sera del 1 aprile 2024 quando l’uomo, nipote del boss Antonio Capriati di Bari vecchia, ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it