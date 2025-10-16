Bari la banda Enrico Annoscia pronta per la nuova stagione artistica 2026
La storia della Banda di Bari è una lunga sinfonia che risuona dal 1805, intrecciando arte, passione e identità popolare. Il valore di una banda, infatti, non dipende soltanto dalla bravura dei suoi musicisti, ma soprattutto dal suo vissuto: da quella memoria collettiva che attraversa generazioni. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Save the Date Giro di Banda a Bari, al Multicinema Galleria, giovedì 16 ottobre alle 20.45. In sala saranno presenti il regista Daniele Cini, il musicista Cesare Dell’Anna e il produttore Ivan D'Ambrosio. Biglietti disponibili su https://multicinemagalleria.18tic - facebook.com Vai su Facebook
