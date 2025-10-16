Bari festeggia il compleanno di Mulino Bianco aperta al pubblico la MulinoSveglia in formato gigante | ecco quando
Dopo il successo dell’evento di lancio tenutosi a Milano lo scorso febbraio, e a Parma lo scorso aprile, continuano le celebrazioni per i 50 anni di Mulino Bianco con la MulinoSveglia informato gigante che arriva per 3 giorni a Bari.Venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 ottobre, in Largo Giannella. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Mulino Bianco compie 50 anni: la Maxi MulinoSveglia arriva a Bari - L’installazione riproduce fedelmente la celebre sveglia a forma di mulino degli anni ‘80, uno dei premi più iconici del marchio, con dimensioni maxi di 5 x 8 x 5,5 metri. Scrive giornaledipuglia.com
Mulino Bianco festeggia 50 anni con una mostra al MIMIT - Mulino Bianco celebra il suo cinquantesimo anniversario con una grande mostra dal titolo “Mulino Bianco: 50 anni di storia tra tradizione e innovazione. Secondo foodaffairs.it
Mulino Bianco festeggia i suoi 50 anni, rendendo omaggio ai lavoratori - Proseguono le celebrazioni per i 50 anni di Mulino Bianco con la campagna “50 anni di ricordi buoni”. Riporta tg24.sky.it