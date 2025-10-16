Barghouti picchiato a sangue | la denuncia di alcuni ex detenuti palestinesi Israele smentisce
Il più noto prigioniero palestinese detenuto nelle carceri israeliane, Marwan Barghouti, sarebbe stato picchiato a sangue. Lo riferisce la famiglia del recluso a Bbc. Il Servizio penitenziario israeliano ha però smentito tutto: "Si tratta di affermazioni false operiamo nel rispetto della legge. 🔗 Leggi su Today.it
Argomenti simili trattati di recente
Marwan Barghouti picchiato fino a perdere conoscenza dalle guardie israeliane. Non fa notizia, come 356 minorenni palestinesi rapiti nei territori occupati e torturati in prigioni israeliane, il 40% dei quali senza accuse né processo, gli altri condannati da tribun - X Vai su X
Saranno liberati da diverse prigioni. Hamas, secondo il Times of Israel, avrebbe insistito per la liberazione di diversi leader tra cui Marwan Barghouti e Ahmad Saadat. In Libano gli attacchi dell’Idf uccidono una persona - facebook.com Vai su Facebook