Barghouti picchiato a sangue | la denuncia di alcuni ex detenuti palestinesi Israele smentisce

Today.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il più noto prigioniero palestinese detenuto nelle carceri israeliane, Marwan Barghouti, sarebbe stato picchiato a sangue. Lo riferisce la famiglia del recluso a Bbc. Il Servizio penitenziario israeliano ha però smentito tutto: "Si tratta di affermazioni false operiamo nel rispetto della legge. 🔗 Leggi su Today.it

