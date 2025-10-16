Bardi la legge del doppio ex | Torres-Forlì? Metterei una X
Attilio Bardi, un doppio ex di lusso in vista della sfida tra Torres e Forlì: con le scarpette ai piedi a Sassari, in serie C, con la Torres; sulla panchina del Forlì in sette stagioni. In Sardegna per l’ex attaccante due campionati, tra il 1987 e il 1989, con 15 reti segnate in 56 gare, col suo educatissimo sinistro. Nel Forlì, col suo 3-4-3 d’autore, un gioco che fruttò due promozioni e un secondo posto valso il ripescaggio in C. Amato dai tifosi, che oltre ai valori umani ne hanno apprezzato il calcio scintillante, Bardi con 216 panchine in gare ufficiali detiene il record del Forlì, con cui ha centrato anche un playoff e ricevuto due esoneri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
