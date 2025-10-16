Barconi soccorsi e migranti bloccati sulla terraferma | in 368 nel giro di poche ore a Lampedusa

Cinque sbarchi, con 368 migranti, a Lampedusa dove all'hotspot ci sono poco meno di 900 ospiti. Quattro i soccorsi fatti, durante la notte, dalle motovedette di Capitaneria, Frontex e Guardia di finanza. I militari delle Fiamme gialle hanno però anche rintracciato, lungo la strada di Ponente. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

A chiedere aiuto gli stessi migranti che sono stati prontamente soccorsi dagli operatori - facebook.com Vai su Facebook

Barconi bloccati in mareProfughi fatti sbarcare in Libia - Dalla Libia, che questa mattina ha accettato di prendersi carico degli immigrati presenti su tre barconi che erano stati avvistati ieri a largo di Lampedusa, e’ un ‘’buon segnale per tutta l’Ue’’, E’ ... Segnala ilsecoloxix.it

Soccorsi 233 migranti a sud di Lampedusa - Una imbarcazione di una decina di metri con a bordo 233 migranti privi di salvagente, tra i quali anche sette donne, è stata localizzata e soccorsa dalle Unità della Marina Militare e dagli elicotteri ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Riportati in Libia i 227 migranti soccorsi in mare - Tre barconi con a bordo clandestini provenienti dalle coste libiche, intercettati ieri dalle motovedette italiane, sono giunti questa mattina nel porto di Tripoli. Lo riporta ilsecoloxix.it