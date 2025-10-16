Barchiesi e non solo | nuovo giro di nomine in Cdp
Ultimo giro di nomine in Cdp e nelle sue partecipate: FdI, FI e Lega hanno raggiunto un accordo per spartirsi le ultime caselle libere. Come anticipato dal Fatto Quotidiano, il consiglio di amministrazione di Cassa depositi e prestiti giovedì ufficializzerà l’intesa promuovendo l’attuale vicedirettore generale Fabio Barchiesi alla guida di Cdp Equity. Barchiesi continua così la sua ascesa in via Goito vista con soddisfazione da Palazzo Chigi, dove può contare sulla stima di Giovanbattista Fazzolari, potente sottosegretario con delega alle nomine. Novità anche ai vertici di Fintecna: alla presidenza arriva Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini, da qualche mese numero 1 di Aon Italia. 🔗 Leggi su Lettera43.it
