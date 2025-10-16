Barche accessibili | convegno degli architetti ad Aprilia Marittima

Udinetoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad Aprilia Marittima si terrà un importante Convegno sulla nautica accessibile, sabato 25 ottobre 2025, dalle 9.30 alle 14.00, presso lo Yachting Club Aprilia (Fiera Nautilia). L'incontro tecnico, “Inclusive Yacht Design”, è organizzato dall’Ordine degli Architetti di Udine con il patrocinio del. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

