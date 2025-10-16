Barche accessibili | convegno degli architetti ad Aprilia Marittima

Ad Aprilia Marittima si terrà un importante Convegno sulla nautica accessibile, sabato 25 ottobre 2025, dalle 9.30 alle 14.00, presso lo Yachting Club Aprilia (Fiera Nautilia). L'incontro tecnico, “Inclusive Yacht Design”, è organizzato dall’Ordine degli Architetti di Udine con il patrocinio del. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Altre letture consigliate

Sulle onde di “Radio Capodistria” la Lega Navale Italiana naviga con le “barche della legalità” Martedì 14 ottobre dalle ore 11 nel programma “Radiovagando” condotto da Barbara Urizzi il presidente della Lega Navale Italiana, Donato Marzano interviene i - facebook.com Vai su Facebook

Il tema della mobilità post-auto nel convegno di Fondazione e Ordine Architetti Firenze - auto, tra qualità urbana, prossimità e mobilità sostenibile è l'obiettivo del convegno in programma il 22 settembre alla Palazzina Reale e dal titolo 'Oltre l’auto: ... lanazione.it scrive