Barcellona manifestazione pro Pal si trasforma in guerriglia | incendi e vetrine rotte
Notte di tensioni e scontri a Barcellona dopo che una manifestazione pro Pal si è trasformata in guerriglia. Circa 1.000 le persone in corteo verso il consolato di Israele. La manifestazione faceva parte di uno sciopero generale a sostegno del popolo palestinese e contro l’azione militare di Israele nella Striscia di Gaza. La violenza è scoppiata quando alcuni manifestanti hanno dato fuoco a dei cassonetti e hanno rotto le vetrine di banche e fast food. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Abbiamo superato la Spagna, ma aspettiamo a cantare vittoria. Il weekend del 4-5 ottobre sia #Milano che #Barcellona si sono messe in sella. A Milano l'occasione è stata la manifestazione @millemilabicimilano, mentre a Barcellona si è tenuta la Bicicletad - facebook.com Vai su Facebook
Secondo quanto riportato da @inforoma24, Enrico #Lotito, direttore generale della Lazio Women, era al Tre Fontane per assistere a Roma-Barcellona, match valido per la UCL Women. - X Vai su X
La rete pro Pal che incendia l'Europa - Da Roma a Londra, da Parigi a Barcellona, l'Europa è ostaggio dei movimenti pro Pal radicali che bloccano le città, promuovono slogan violenti, fomentano occupazioni colpendo cittadini e studenti. Lo riporta msn.com
Manifestazioni Pro Pal in Italia: Un Movimento in Crescita e Sostenibilità - Le manifestazioni a favore di Pro Pal stanno acquisendo sempre più visibilità in Italia, unendosi per una causa comune e promuovendo una crescente consapevolezza sociale. Lo riporta notizie.it
Manifestazione pro Pal nella Trieste in festa per Barcolana - La manifestazione pro Pal, annunciata per questa mattina in piazza Ponterosso alle 9, è spostata procrastinata, alle 9:30, e spostata poco lontano, in piazza della Borsa. Segnala msn.com