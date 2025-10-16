Notte di tensioni e scontri a Barcellona dopo che una manifestazione pro Pal si è trasformata in guerriglia. Circa 1.000 le persone in corteo verso il consolato di Israele. La manifestazione faceva parte di uno sciopero generale a sostegno del popolo palestinese e contro l’azione militare di Israele nella Striscia di Gaza. La violenza è scoppiata quando alcuni manifestanti hanno dato fuoco a dei cassonetti e hanno rotto le vetrine di banche e fast food. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Barcellona, manifestazione pro Pal si trasforma in guerriglia: incendi e vetrine rotte