Un bel derby catalano per ripartire dopo la sosta: Barcellona–Girona è il piatto forte del sabato pomeriggio di Liga. Il momento della squadra di Flick si è improvvisamente complicato: la sconfitta col PSG in Champions, il bruttissimo scivolone di Siviglia e un alto numero di infortuni che limiterà anche per questa gara le scelte a . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Barcellona-Girona (sabato 18 ottobre 2025 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Derby catalano con segnature?