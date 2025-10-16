Barcellona-Girona sabato 18 ottobre 2025 ore 16 | 15 | formazioni quote pronostici Derby catalano con segnature?

Infobetting.com | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un bel derby catalano per ripartire dopo la sosta: BarcellonaGirona è il piatto forte del sabato pomeriggio di Liga. Il momento della squadra di Flick si è improvvisamente complicato: la sconfitta col PSG in Champions, il bruttissimo scivolone di Siviglia e un alto numero di infortuni che limiterà anche per questa gara le scelte a . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

barcellona girona sabato 18 ottobre 2025 ore 16 15 formazioni quote pronostici derby catalano con segnature

© Infobetting.com - Barcellona-Girona (sabato 18 ottobre 2025 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Derby catalano con segnature?

Altre letture consigliate

barcellona girona sabato 18Barcellona, ancora niente Camp Nou: il club annuncia che il derby col Girona si terrà a Montjuic - Il club blaugrana ha infatti ufficializzato che la sfida contro il Girona, valida. Da tuttomercatoweb.com

barcellona girona sabato 18Barcellona-Girona si giocherà a Montjuïc: il Camp Nou non ha ancora i permessi - Continua inesorabilmente a slittare l'appuntamento con il ritorno al Camp Nou per il Barcellona. Secondo msn.com

barcellona girona sabato 18Barcellona a Siviglia per il contro-sorpasso al Real: out Yamal, tocca a Ferran Torres - 15 il Barcellona è di scena a Siviglia: dopo il successo del Real Madrid di ieri contro il Villarreal, i blaugrana vogliono il contro- Da tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Barcellona Girona Sabato 18