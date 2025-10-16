Barbara Palvin sfila tra gli Angeli di Victoria's Secret con un piede rotto | il commento del marito Dylan Sprouse
Barbara Palvin ha sfilato ieri sera tra gli Angeli di Victoria's Secret con un piede rotto. Lo ha rivelato il marito Dylan Sprouse in un post su Instagram nel quale si è complimentato con la sua metà per "l'ottima esibizione". L'attore ha raccontato che si è esercitata molto prima di sfilare: "Sapevo che avrebbe spaccato". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondisci con queste news
L’espressione inizia dagli occhi. Barbara Palvin con AMC Eyeliner Gel 77 @realbarbarapalvin #INGLOTandBarbaraPalvin #INGLOT #INGLOTcosmetics #est1983 #AMCEyelinerGel77 #eyeliner77 #AMC77 #INGLOT77 - facebook.com Vai su Facebook
Barbara - X Vai su X
Barbara Palvin sfila tra gli Angeli di Victoria’s Secret con un piede rotto: il commento del marito Dylan Sprouse - Lo ha rivelato il marito Dylan Sprouse in un post su Instagram nel quale si è complimentato con la sua metà ... Lo riporta fanpage.it