Barbara Palvin sfila tra gli Angeli di Victoria's Secret con un piede rotto | il commento del marito Dylan Sprouse

Fanpage.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Barbara Palvin ha sfilato ieri sera tra gli Angeli di Victoria's Secret con un piede rotto. Lo ha rivelato il marito Dylan Sprouse in un post su Instagram nel quale si è complimentato con la sua metà per "l'ottima esibizione". L'attore ha raccontato che si è esercitata molto prima di sfilare: "Sapevo che avrebbe spaccato". 🔗 Leggi su Fanpage.it

