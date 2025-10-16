Barbara De Santi è autistica va radiata dalla scuola | Ruggiero contro la dama di UeD

Ruggiero D’Andrea, ex fidanzato di Barbara De Santi, ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato molto male della sua ex, arrivando a muovere delle accuse e fare delle confessioni davvero clamorose contro l’attuale dama di Uomini e Donne. Il cavaliere è arrivato addirittura a definire “autistica” la donna e a chiedere la sua radiazione dall’albo degli insegnanti a causa dei suoi comportamenti, ma non solo questo. Ecco cosa ha rivelato. Ruggiero D’Andrea dà dell’autistica a Barbara De Santi e svela perché dovrebbe essere radiata dalla scuola. Come tutti i fan di Uomini e Donne hanno avuto modo di apprendere, Barbara De Sant i è tornata nel parterre del programma in una scorsa puntata dopo la separazione da Ruggiero D’Andrea. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - “Barbara De Santi è autistica, va radiata dalla scuola”: Ruggiero contro la dama di UeD

