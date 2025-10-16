Bao Publishing presenta HELEN DI WYNDHORN il fantasy gotico scritto da Tom King con i disegni di Bilquis Evely e i colori di Matheus Lopes

Nella tenuta Wyndhorn, torna a vivere Helen, figlia di un prolifico scrittore di genere venuto tragicamente a mancare. Toccherà proprio a lei gestire la villa e scoprire che la fantasia del padre. forse non era davvero tale! Tom King scrive una storia gotica imperdibile grazie ai disegni di Bilquis Evely e ai colori di Matheus Lopes, coppia artistica che sarà ospite BAO a Lucca Comics & Games. Un fantasy, una storia d’avventura, un romanzo gotico. BAO Publishing  è lieta di annunciare l’uscita di  Helen di Wyndhorn  di  Tom King  (testi),  Bilquis Evely  (disegni) e  Matheus Lopes  (colori). Dopo la tragica morte del padre, C. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

