Bando di coprogettazione da rifare dopo una rinuncia | Pucheria slitta a marzo 2026
È online, sul sito www.comune.piacenza.it, l'avviso pubblico rivolto alle realtà del terzo settore per l'avvio di un partenariato nella coprogettazione di "Pulcheria", la manifestazione artistica e culturale dedicata alla valorizzazione del mondo femminile. A disposizione, risorse per 50 mila. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
