Bandiere a mezz' asta a Pordenone per la morte dei tre carabinieri a Castel d’Azzano
Anche Pordenone parteciperà alla giornata di lutto nazionale per la morte dei tre carabinieri a Castel d’Azzano. Il luogotenente carica speciale Marco Piffari, il carabiniere scelto Davide Bernardello e il brigadiere capo speciale Valerio Daprà hanno perso la vita in servizio a seguito del crollo. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
