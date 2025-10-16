Banche Ottaviani Lega | Contributo agli italiani volontario
Roma, 16 ott. (askanews) - "La Lega cerca di portare avanti i bisogni del Paese reale. Ad esempio le agevolazioni alle aziende che investono, di cui si parla nella legge di Bilancio, sono una sorta di superbonus ma meglio di quello sulle case che alla fine dell'operazione costerà 210 miliardi allo Stato, di cui 40 peseranno direttamente sui cittadini. Aiutare le imprese in questo modo genera invece valore aggiunto. Il contributo dalle banche? Non vuol dire colpirle. Negli scorsi anni ci sono stati dei guadagni non prevedibili che hanno creato un gettito di 6,2 mld per gli istituti di credito. In quella fase si scelse di consolidare il sistema bancario, ma ora chi ha di più deve dare di più. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altre letture consigliate
Ecco come nasce il ghiaccio lungo la pista da bob, skeleton e slittino di Cortina. Il capo ghiacciatore, Loris Ottaviani, spiega quali sono le procedure per realizzare un tracciato liscio, omogeneo e con gli spessori giusti per permettere agli atleti di sfrecciare in tu - facebook.com Vai su Facebook
Contributo delle banche alla Manovra, via libera dell’Abi senza nuove tasse - Sulla Manovra, l’Abi tenta la via del dialogo col Governo: sì a contributi da concordare, ma assolutamente no a nuove tasse. Segnala quifinanza.it
Il muro di Forza Italia sul contributo dalle banche: "Gli extraprofitti non esistono, sono dei guadagni" - "Negli ultimi anni ci sono stati degli aggravi fiscali ulteriori per gli istituti di credito", spiega a Today. Secondo today.it
Banche, il M5S 'sfida' la Lega: "Salvini porti in Aula la tassa sugli extraprofitti e votiamo a favore" - Meloni per annunciare un grande sacrificio chiesto al sistema bancario per aiutare le casse dello Stato. Lo riporta affaritaliani.it