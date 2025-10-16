Roma, 16 ott. (askanews) - "La Lega cerca di portare avanti i bisogni del Paese reale. Ad esempio le agevolazioni alle aziende che investono, di cui si parla nella legge di Bilancio, sono una sorta di superbonus ma meglio di quello sulle case che alla fine dell'operazione costerà 210 miliardi allo Stato, di cui 40 peseranno direttamente sui cittadini. Aiutare le imprese in questo modo genera invece valore aggiunto. Il contributo dalle banche? Non vuol dire colpirle. Negli scorsi anni ci sono stati dei guadagni non prevedibili che hanno creato un gettito di 6,2 mld per gli istituti di credito. In quella fase si scelse di consolidare il sistema bancario, ma ora chi ha di più deve dare di più. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Banche, Ottaviani (Lega): Contributo agli italiani, volontario