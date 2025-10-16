Bancarotta fraudolenta e truffa chiesto il rinvio a giudizio per 11 imputati | coinvolti anche due foggiani

La Procura di Lecce ha chiesto il rinvio a giudizio per undici persone: sono accusate, a vario titolo, di bancarotta fraudolenta, truffa aggravata per ottenere erogazioni pubbliche e fatture false. L'udienza preliminare si terrà il prossimo 17 novembre davanti al giudice Angelo Zizzari. Secondo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

