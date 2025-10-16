Bancarotta fraudolenta e truffa chiesto il rinvio a giudizio per 11 imputati | coinvolti anche due foggiani

Foggiatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Lecce ha chiesto il rinvio a giudizio per undici persone: sono accusate, a vario titolo, di bancarotta fraudolenta, truffa aggravata per ottenere erogazioni pubbliche e fatture false. L'udienza preliminare si terrà il prossimo 17 novembre davanti al giudice Angelo Zizzari. Secondo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Bancarotta da 2 milioni di euro e truffa: imputati 10 imprenditori e un ex consulente del lavoro - La Procura di Lecce ha formulato la richiesta di rinvio a giudizio nell’ambito dell’inchiesta legata alla liquidazione giudiziale della Media Copy srl di Magliano. Scrive lecceprima.it

bancarotta fraudolenta truffa chiestoCrac Prefabbricati Morri. A processo per bancarotta gli ex amministratori. Chieste pene per 10 anni - A un imputato è contestata la sottrazione di opere d’arte per 600mila euro. Lo riporta msn.com

Bancarotta a rischio prescrizione. A processo per il fallimento Bames - "Quella della Bames non è stata solo una bancarotta, è stato dimostrato che alcune somme sono state distratte in modo fraudolento. Da ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Bancarotta Fraudolenta Truffa Chiesto