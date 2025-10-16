Bancarotta da 2 milioni di euro e truffa | imputati 10 imprenditori e un ex consulente del lavoro

Lecceprima.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE – La liquidazione giudiziale della società arriva con la sentenza del tribunale di Lecce il 19 maggio del 2023, ma nel frattempo si sarebbe provveduto a ottenere finanziamenti dello Stato e ad azzerare il patrimonio versando importi per un totale di oltre 2milioni di euro su conti esteri. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

