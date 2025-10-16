Banca Bper e Popolare di Sondrio verso la fusione | previsto il taglio di 800 posti di lavoro

Il progetto di fusione della Banca Popolare di Sondrio in Bper sarà sottoposto ai cda delle due banche il prossimo 5 novembre, giorno in cui è già in calendario l'approvazione dei risultati trimestrali delle due banche. La fusione, scrivono le due banche in una nota congiunta, "costituisce una. 🔗 Leggi su Today.it

Approfondisci con queste news

BPER Banca è della Virtus Ragusa nella stagione 2025/26. BPER Banca si impegna a sostenere le persone, le imprese e le comunità, creando opportunità di crescita in modo responsabile e soste - facebook.com Vai su Facebook

Bper Banca, Ubs conferma buy e alza il target price https://liguria.bizjournal.it/2025/10/09/bper-banca-titolo-ubs/… - X Vai su X

Bper e Sondrio si fondono, 800 uscite e 90 sportelli chiusi - Il progetto di fusione della Banca Popolare di Sondrio in Bper sarà sottoposto ai cda delle due banche il prossimo 5 novembre, giorno in cui è già in calendario l'approvazione dei risultati trimestral ... Lo riporta msn.com

Bper: in cda 5/11 fusione con Sondrio, 'leva per massimizzare creazione valore' - Incorporazione prevista entro il primo semestre 2026 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Da ilsole24ore.com

Bper-Sondrio, verso l’accorpamento di 90 sportelli. Uscita volontaria per 800 dipendenti - nord, ad esclusione della provincia valtellinese. Come scrive repubblica.it