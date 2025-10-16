Balloon Museum torna a Milano con Eupho?ia – Art is in the Air

Sono passati 36 mesi dall’ultimo appuntamento italiano con Balloon Museum. Il progetto di Lux Entertainment torna a Milano con l’esposizione Eupho?ia – Art is in the Air, in cartellone dal 18 ottobre 2025 al 22 febbraio 2026 all’Area MilanoSesto di Sesto San Giovanni. Dopo aver catalizzato l’attenziuone di oltre 7 milioni di spettatori in 17 edizioni tra Roma, Parigi, New York, Singapore, Londra e Miami per citare solo alcune città, il Balloon Museum si prepara a catalizzare l’attenzione sull’inflatable art e sui balloon con 16 opere realizzate da artisti e collettivi internazionali. “Dopo tre anni torniamo a Milano con una nuova mostra che raccoglie l’energia e la sperimentazione delle tappe internazionali del Balloon Museum”, ha spiegato Roberto Fantuzzi, founder di Lux Entertainment, “Eupho?ia – Art is in the Air propone al pubblico un nuovo modo di vivere l’arte, trasformando lo spazio in un ambiente dinamico e partecipativo, dove l’incontro tra opere e visitatori genera meraviglia, riflessione e condivisione”. 🔗 Leggi su Panorama.it

