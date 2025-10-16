Balivo sorprende Francesco Moser | Ti piace tua nuora Cecilia? Lui risponde così video

Tra gli ospiti di Caterina Balivo a “La Volta Buona” (lo scorso martedì 14 ottobre), anche Francesco Moser. L'ex campione di ciclismo, 74 anni, ha parlato della propria vita ma anche del rapporto con la nuora Cecilia Rodriguez (sorella della più famosa Belén). Francesco Moser parla di Cecilia. 🔗 Leggi su Today.it

Approfondisci con queste news

Imbarazzo in diretta: Martina Colombari sorprende Caterina Balivo con un commento inaspettato La puntata de La volta buona andata in onda il 29 settembre ha regalato un momento che difficilmente passerà inosservato. Tra gli ospiti di Caterina Balivo c’er - facebook.com Vai su Facebook

Perché Francesco Moser si è separato dalla moglie Carla Merz?/ “A un certo punto ci si guarda in faccia e…” - Francesco Moser, perché si è separato dall'ex moglie Carla Merz dopo circa 40 anni di matrimonio? Si legge su ilsussidiario.net

Aldo Cazzullo e Francesco Moser a “La Volta Buona” su Rai 1 - Da oggi su Rai 1 nuova settimana con "La Volta Buona" con Caterina Balivo. Scrive corrierenazionale.it