Bagnaia sbotta in conferenza a Phillip Island una domanda su Ducati lo infastidisce | Mi sono stufato
Il pilota Ducati arriva in Australia dopo il disastro di Mandalika e sbotta davanti ai giornalisti: non vuole più parlare dei problemi tecnici della GP25. Il feeling con la moto è di nuovo sparito e la tensione nel box resta alta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
