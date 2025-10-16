Bagnaia rinuncia alla Ducati l’addio è doloroso
Francesco Bagnaia sta affrontando quella che è una delle stagioni più difficili della sua carriera, se non la più complicata. Francesco Bagnaia sta attraversando forse il momento più difficile della sua intera carriera, visto e considerato il fatto che in questo preciso momento storico l’italiano della Ducati sta facendo grande fatica ad adattarsi alla motociclette che il team ufficile gli ha affidato. Soltanto due vittorie sono arrivate per l’italiano in sella alla due ruote di Borgo Panigale, mezzo con cui Marc Marquez ha dominato il mondiale 2025 di MotoGP. Per il futuro, viene da chiedersi quale decisione effettivamente l’ex Pramac potrebbe prendere, visto e considerato il fatto che è diffiicle pensare a una lunga permanenza qualora dovesse ripetere un campionato come quello quasi concluso quest’anno. 🔗 Leggi su Sportface.it
News recenti che potrebbero piacerti
Honda allunga la scia leggendaria delle “CB” con la nuova CB1000F, una roadster che guarda dritta agli Eighties senza rinunciare a tecnologia e piacere di guida - facebook.com Vai su Facebook
MotoGP: Da Bagnaia mano tesa alla Ducati, "noi uniti" - E' stato uno sfogo "a caldo", mentre la frustrazione per l'ottavo posto nel GP in Austria era ancora cocente. Si legge su ansa.it
Bagnaia verso il GP Ungheria: "Io e Ducati uniti, dopo la gara in Austria ero arrabbiato" - "E’ una pista nuova, siamo venuti un mesetto fa a provarla con la Panigale e abbiamo sicuramente un vantaggio su altri piloti che non l’hanno mai vista. Secondo sport.sky.it
Tutto finito: Bagnaia subito via dalla Ducati! - Un momento nero e neanche l’aria di casa è riuscito a risollevarlo. Scrive diregiovani.it