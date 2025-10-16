Bagnaia rinuncia alla Ducati l’addio è doloroso

Francesco Bagnaia sta affrontando quella che è una delle stagioni più difficili della sua carriera, se non la più complicata. Francesco Bagnaia sta attraversando forse il momento più difficile della sua intera carriera, visto e considerato il fatto che in questo preciso momento storico l’italiano della Ducati sta facendo grande fatica ad adattarsi alla motociclette che il team ufficile gli ha affidato. Soltanto due vittorie sono arrivate per l’italiano in sella alla due ruote di Borgo Panigale, mezzo con cui Marc Marquez ha dominato il mondiale 2025 di MotoGP. Per il futuro, viene da chiedersi quale decisione effettivamente l’ex Pramac potrebbe prendere, visto e considerato il fatto che è diffiicle pensare a una lunga permanenza qualora dovesse ripetere un campionato come quello quasi concluso quest’anno. 🔗 Leggi su Sportface.it