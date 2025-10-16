Bagnaia | Mai avuti problemi con la Ducati ma quest’anno è strano la moto va in modo diverso

Pecco Bagnaia ha rilasciato una conferenza stampa spiegando il periodo altalenante con la Ducati dopo il fallimento nella gara di Moto Gp in Indonesia, dove è caduto. La settimana prima aveva vinto in Giappone. Ora ripartirà dall’Australia, nella gara di domenica 19 ottobre. Le dichiarazioni di Bagnaia. L’Australia si presenta come uno strano fine settimana per tutti. «Nel mio caso, dipende da come mi sento sulla moto, perché se mi sento come a Motegi posso lottare per il podio, per una vittoria o per qualcosa di importante, ma se mi sento come a Mandalika, sarà un weekend difficile e l’importante sarà finire la gara». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Bagnaia: «Mai avuti problemi con la Ducati ma quest’anno è strano, la moto va in modo diverso»

