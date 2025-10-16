Baccetti ai sostenitori | Un grande lavoro
GROSSETO Simonetta Baccetti, candidata alla recenti elezioni regionali per Fratelli d’Italia, ringrazia i propri sostenitori ed elettori- "Senza il lavoro instancabile di molti di voi questa campagna elettorale portata avanti con il ’sudore della fronte’, e senza i grandi sponsor politici, non sarebbe stata possibile. Grazie di cuore a tutti coloro che hanno creduto in me e mi hanno sostenuto dalla montagna alla costa. La vostra fiducia è il mio più grande premio, avete dimostrato che i valori e le idee che rappresento sono condivisi da molti in tutto il vasto territorio della nostra provincia". 🔗 Leggi su Lanazione.it
