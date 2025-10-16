Azienda ospedaliera Stefania Troiani alla guide del Dipartimento Materno Infantile
Stefania Troiani è la nuova direttrice del Dipartimento Materno Infantile dell'Azienda ospedaliera di Perugia. La nomina è stata formalizzata con l'assenso del Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Perugia.La dottoressa Troiani, dal 2017 direttrice della struttura Complessa di Terapia. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
A Troiani dipartimento Materno infantile ospedale Perugia - L'Azienda ospedaliera di Perugia ha conferito l'incarico di direttrice del dipartimento Materno infantile alla dottoressa Stefania Troiani, definita professionista di comprovata esperienza e competenz ... Scrive ansa.it
Ospedale di Perugia, Stefania Troiani alla guida del Dipartimento Materno Infantile - L’Azienda ospedaliera di Perugia ha nominato la dottoressa Stefania Troiani nuova direttrice del Dipartimento Materno Infantile, subentrando al dottor Maurizio Caniglia, andato in pensione a settembre ... Come scrive umbria24.it