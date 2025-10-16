Avviato dialogo stabile per migliorare le politiche abitative nel nostro comune
OSTUNI - Questa mattina il sindaco di Ostuni si è recato presso la sede di Arca Nord Salento a Brindisi per un incontro istituzionale con il presidente Vittorio Rina, finalizzato ad avviare un confronto diretto sulle condizioni e sulla gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
DISSALATORE DI TARANTO, AVVIATO IL CONFRONTO AQP-WWF "Avviato il confronto con l'Acquedotto pugliese, il dialogo sarà esteso ad altre attività rilevanti per la tutela e la valorizzazione del territorio", lo comunica Gianni De Vincentiis responsabile del - facebook.com Vai su Facebook