Avviato dialogo stabile per migliorare le politiche abitative nel nostro comune

Brindisireport.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

OSTUNI - Questa mattina il sindaco di Ostuni si è recato presso la sede di Arca Nord Salento a Brindisi per un incontro istituzionale con il presidente Vittorio Rina, finalizzato ad avviare un confronto diretto sulle condizioni e sulla gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

