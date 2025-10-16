Roma, 16 ott. (askanews) - "Siamo di fronte a un'emergenza che ormai sta diventando insostenibile gli stipendi sono fermi al palo da 30 anni, il costo della vita aumenta, il potere d'acquisto si impoverisce, gli italiani non ce la fanno più e anche l'economia soffre perché si riduce la domanda interna. Noi di Avs lanciamo una proposta shock: lo sblocca stipendi, l'adeguamento automatico ogni anno degli stipendi pubblici e privati all'inflazione". Così Nicola Fratoianni, di Avs che assiema al coportavoce, Angelo Bonelli, hanno presentato alla Camera la loro proposta per aumentare gli stipendi e difenderli dall'inflazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Avs: "Adeguare gli stipendi automaticamente all'inflazione"