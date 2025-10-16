Avevano la cocaina e un revolver in casa coniugi in manette allo Zen | la folla prova a ostacolare i carabinieri

I carabinieri stavano perquisendo l’abitazione di una coppia, trovata in possesso di una “pietra” di cocaina e una pistola, ma un centinaio di residenti avrebbero provato a ostacolare le attività scagliandosi contro i militari. È di cinque arresti il bilancio di un’attività eseguita pochi giorni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

