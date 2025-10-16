Aversa sgominata banda di baby-rapinatori | due arrestati Tre minorenni in comunità

Sgominata banda di baby-rapinatori. Dopo mesi di indagini serrate, i Carabinieri della Stazione di Aversa hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip dei Tribunali di Napoli Nord e per i Minorenni di Napoli. Il provvedimento dispone il carcere per due giovani maggiorenni — un cittadino tunisino e un ucraino, entrambi di 19 anni . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

