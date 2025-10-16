Aversa Alessia sparita nel nulla da ieri | appello del sindaco ai cittadini per ritrovarla
Momenti di apprensione ad Aversa. Da ieri mattina, martedì 15 ottobre, non si hanno più notizie di Alessia Terracino, una giovane madre di tre bambini, scomparsa intorno alle ore 11:00. Secondo quanto riportato, al momento della sparizione Alessia indossava una tuta beige e stivaletti bianchi e neri. Da allora, i familiari non sono più riusciti . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
VIDEO | #Aversa in #ansia per #Alessia: l'appello in tv - facebook.com Vai su Facebook