Aversa Alessia sparita nel nulla da ieri | appello del sindaco ai cittadini per ritrovarla

Teleclubitalia.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di apprensione ad Aversa. Da ieri mattina, martedì 15 ottobre, non si hanno più notizie di Alessia Terracino, una giovane madre di tre bambini, scomparsa intorno alle ore 11:00. Secondo quanto riportato, al momento della sparizione Alessia indossava una tuta beige e stivaletti bianchi e neri. Da allora, i familiari non sono più riusciti . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

aversa alessia sparita nel nulla da ieri appello del sindaco ai cittadini per ritrovarla

© Teleclubitalia.it - Aversa, Alessia sparita nel nulla da ieri: appello del sindaco ai cittadini per ritrovarla

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Aversa Alessia Sparita Ieri