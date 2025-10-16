Avellino aggressione shock in un locale | una donna vittima di violenza davanti a tutti
Avellino – Una donna di trent’anni fu aggredita dentro un locale della città nell’ottobre del 2023. A denunciarlo è stata lei, con coraggio.Racconta di essere stata bloccata e palpeggiata da un uomo mentre usciva dal bagno. Non è un racconto edulcorato. È il resoconto di ciò che è accaduto, come. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
