Autovelox Valnerina interrogazione in Consiglio Comunale | L’amministrazione intende interrompere il funzionamento del dispositivo in attesa di chiarimenti?

Ternitoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’autovelox della Valnerina torna totalmente al centro del dibattito politico cittadino. Già per mesi aveva suscitato polemiche per la sua installazione, ora le ultime notizie parlano di alcune multe annullate perché il dispositivo risulterebbe privo di omologazione.La questione però è complessa. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

