Autovelox Valnerina interrogazione in Consiglio Comunale | L’amministrazione intende interrompere il funzionamento del dispositivo in attesa di chiarimenti?
L’autovelox della Valnerina torna totalmente al centro del dibattito politico cittadino. Già per mesi aveva suscitato polemiche per la sua installazione, ora le ultime notizie parlano di alcune multe annullate perché il dispositivo risulterebbe privo di omologazione.La questione però è complessa. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Altre letture consigliate
L'autovelox lungo la statale 209 Valnerina non è omologato, il giudice di pace annulla le multe - facebook.com Vai su Facebook