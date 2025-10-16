Autovelox in questo caso la multa non è valida | cittadini al settimo cielo

Un’altra sentenza della Cassazione conferma il precedente orientamento in materia di Autovelox. Per i Comuni ora è durissima Ordinanza della Cassazione numero 13996 del 2025, un provvedimento che ha rappresentato una svolta epocale per gli autovelox. La Suprema Corte ha stabilito che le multe emesse da autovelox non omologati sono nulle e dunque non esigibili. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Autovelox, in questo caso la multa non è valida: cittadini al settimo cielo

Entro il 30 novembre dovrà essere concluso il #censimento degli #autovelox. In caso di sanzione con dispositivi non registrati, le multe non saranno valide. A #DueDiDenari spiega tutto Silvio Scotti, esperto di codice della strada per il @sole24ore: https://tinyu - X Vai su X

***Autovelox sulla Tangenziale di Lecce - Verbali Annullati*** Anche queste apparecchiature (al pari di altre) non risultano omologate ed i relativi verbali (oltre 7.000) annullabili. Una sentenza del GdP di Lecce, tra le prime riguardanti il caso, ha dichiarato che - facebook.com Vai su Facebook

Multa da autovelox, come scoprire se è valida | Se il dispositivo non è omologato il cittadino può contestare la sanzione - Autovelox, quando scoprire se la multa è valida oppure no? motorzoom.it scrive

Parte il censimento nazionale degli autovelox: multe nulle dal 30 novembre se non registrati - È ufficialmente iniziato il censimento nazionale degli autovelox in Italia: Comuni, Province e forze dell’ordine hanno 60 giorni per registrare ogni apparecchio sul portale del MIT. Lo riporta automoto.it

Autovelox non omologato: raffica di multe annullate. Quando impugnare - La decisione del giudice di pace Sevi sul caso di una signora sanzionata una 15ina di volte dal tutor della statale Valnerina ... Come scrive umbria24.it