Automobilista apre la portiera dell' auto senza guardare e fa cadere una ciclista | donna grave

Milanotoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Urta un'auto con la portiera aperta, cade a terra e sbatte la testa. Ora è in gravi condizioni. Vittima dell'incidente è una donna di 55 anni, che viaggiava a bordo di una bicicletta lungo via Melchiorre Gioia, all'altezza di via Braga, a Milano.L'incidente in via GioiaAttorno alle 15.30, la. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

