Automata | la spiegazione del finale del film

Nel panorama della fantascienza contemporanea, Automata con Antonio Banderas rappresenta un’interessante incursione nel filone della sci-fi distopica e filosofica, quella che interroga il rapporto tra uomo e macchina non solo in termini tecnologici, ma etici e metafisici. Ambientato in un futuro post-apocalittico in cui l’umanità sopravvive a stento in città fortificate mentre il mondo esterno è diventato un deserto radioattivo, il film mette in scena una società in decadenza che ha delegato gran parte del proprio sostentamento a robot programmati con due protocolli fondamentali: non nuocere agli esseri umani e non modificarsi autonomamente. 🔗 Leggi su Cinefilos.it