Autobus turistico colpito da un palo sull’autostrada A1 a Orvieto | ferito l’autista illesi i passeggeri

Fanpage.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’impatto del paletto con il bus ha ferito il conducente, che nonostante il colpo è riuscito a mantenere il controllo e ad accostare con prontezza sulla corsia di emergenza, evitando conseguenze ben più gravi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

