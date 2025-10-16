Autobus turistico colpito da un palo sull’autostrada A1 a Orvieto | ferito l’autista illesi i passeggeri

L’impatto del paletto con il bus ha ferito il conducente, che nonostante il colpo è riuscito a mantenere il controllo e ad accostare con prontezza sulla corsia di emergenza, evitando conseguenze ben più gravi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

Vi consigliamo un tour a Bucarest con l’autobus turistico anche in autunno. Dopo una lunga interruzione, i turisti possono utilizzare nuovamente, dalla fine di agosto, la linea turistica “Bucharest City Tour”. https://www.rri.ro/it/guida-programmi/raccontare-romani - facebook.com Vai su Facebook

Autobus turistico colpito da un palo sull’autostrada A1: ferito l’autista, illesi i passeggeri - L’impatto del paletto con il bus ha ferito il conducente, che nonostante il colpo è riuscito a mantenere il controllo e ad accostare con prontezza sulla ... Si legge su fanpage.it

Bus con turisti Usa colpito da paletto di ferro, ferito autista - Un autobus turistico con a bordo un gruppo di cittadini statunitensi in viaggio da Orvieto verso Siena è stato colpito da un paletto di ferro, verosimilmente caduto in precedenza da un veicolo in tran ... ansa.it scrive

Incidente sulla A1, autobus turistico colpito da un palo di ferro durante la marcia - Un autobus turistico con a bordo un gruppo di cittadini statunitensi è stato protagonista di un incidente questa mattina sull'autostrada A1, in direzione nord. Riporta corrieredellumbria.it