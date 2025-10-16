Autobus pieno di turisti contro un palo terrore in autostrada | incidente spaventoso traffico paralizzato

Momenti di paura questa mattina sull’ autostrada A1, nei pressi di Orvieto, dove un bus turistico è rimasto coinvolto in un singolare e pericoloso incidente. Il mezzo, partito con un gruppo di turisti statunitensi, viaggiava in direzione nord quando è stato colpito da un pesante paletto di ferro precipitato improvvisamente sulla carreggiata. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco del distaccamento locale, il palo metallico, probabilmente caduto da un altro veicolo in transito pochi istanti prima, si è conficcato nel parabrezza anteriore del pullman, colpendo il conducente. Nonostante la ferita, l’autista è riuscito a mantenere il controllo del mezzo e ad accostare in sicurezza sulla corsia di emergenza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

