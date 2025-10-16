Autobotti ecco il nuovo contratto di Aica contro abusivismo e illegalità

Agrigentonotizie.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aica ha trasmesso alla prefettura di Agrigento, all’Ati Ag9 e alle forze dell’ordine lo schema del nuovocontratto di somministrazione temporanea del servizio idrico integrato – fornitura presso punto di carico”, destinato agli operatori accreditati che effettuano prelievi tramite autobotti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

