Autobotti ecco il nuovo contratto di Aica contro abusivismo e illegalità

Aica ha trasmesso alla prefettura di Agrigento, all’Ati Ag9 e alle forze dell’ordine lo schema del nuovo “contratto di somministrazione temporanea del servizio idrico integrato – fornitura presso punto di carico”, destinato agli operatori accreditati che effettuano prelievi tramite autobotti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Aica, nuove regole per l’approvvigionamento delle autobotti: “Legalità, trasparenza e tracciabilità” - Il nuovo contratto, che sarà sottoscritto dai privati pena il mancato accreditamento, disciplina i punti di carico, le condizioni di fatturazione e gli obblighi di rendicontazione dei volumi prelevati ... Scrive grandangoloagrigento.it