Auto va a fuoco a due passi dal Ponte di Ercole a Caserta

Auto in fiamme in via colonnello Michele Camusso, a Caserta. È quanto accaduto verso le 9:45 nei pressi del Ponte di Ercole dove una Peugeot 308 di colore bianco è stata avvolta dalle fiamme.Il conducente, mentre guidava, ha visto fumo e fiamme uscire dal vano motore e ha accostato. È sceso. 🔗 Leggi su Casertanews.it