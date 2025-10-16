Auto va a fuoco a due passi dal Ponte di Ercole a Caserta
Auto in fiamme in via colonnello Michele Camusso, a Caserta. È quanto accaduto verso le 9:45 nei pressi del Ponte di Ercole dove una Peugeot 308 di colore bianco è stata avvolta dalle fiamme.Il conducente, mentre guidava, ha visto fumo e fiamme uscire dal vano motore e ha accostato. È sceso. 🔗 Leggi su Casertanews.it
News recenti che potrebbero piacerti
Auto prende fuoco a Capizzone, gli occupanti avvertiti da due ragazzi in scooter - facebook.com Vai su Facebook
Auto in un dirupo a Giovi in località Montena. I #vigilidelfuoco con l’elicottero AW139 recuperano e affidano ai sanitari un uomo, unico occupante del mezzo #Salerno #1ottobre - X Vai su X
A fuoco due auto nella notte: non si esclude l’origine dolosa - Provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco che hanno evitato il coinvolgimento di altre macchine parcheggiate ... Segnala lanuovasardegna.it
Olbia, tre auto a fuoco nella notte - I Vigili del Fuoco del distaccamento di Olbia sono intervenuti nella ... Da olbia.it
Incendio nel Milanese, a fuoco due auto: le fiamme si sono propagate sul tetto di una casa - Le fiamme che in breve tempo arrivano fino al tetto della casa avvolgendolo. Segnala milanotoday.it