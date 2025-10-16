Auto travolge Horia Alexandru Gradinaru il sacerdote ortodosso mouore dopo tre giorni d'agonia

La Procura ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale sull'incidente in cui ha perso la vita il sacerdote ortodosso Horia Alexandru Gradinaru della chiesa San Gerarca Nicola di Montesacro a Roma. Un'auto lo ha investito ed è morto dopo tre giorni d'agonia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

