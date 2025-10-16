Auto travolge Horia Alexandru Gradinaru il sacerdote ortodosso mouore dopo tre giorni d'agonia

Fanpage.it | 16 ott 2025

La Procura ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale sull'incidente in cui ha perso la vita il sacerdote ortodosso Horia Alexandru Gradinaru della chiesa San Gerarca Nicola di Montesacro a Roma. Un'auto lo ha investito ed è morto dopo tre giorni d'agonia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

