Auto si schianta contro il guard rail | incidente lungo la Ss73
Un'auto si è schiantata contro il guard rail a bordo strada nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 16 ottobre. Il fatto è avvenuto sulla superstrada Ss73, intorno alle 14,30, con il veicolo che procedeva in direzione Sansepolcro e, per cause ancora da accertare, è andata a sbattere sulla barriera. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Altre letture consigliate
Inseguimento a #Trani: auto sospetta si schianta contro un muretto, conducente in fuga Attimi di tensione questa sera a Trani nella zona di Capirro. Dalle prime informazioni, un militare fuori servizio avrebbe notato un’autovettura in atteggiamento sospet - facebook.com Vai su Facebook
Terribile #incidente, auto si schianta contro un #elefante lungo l’autostrada #BulawayoGweru: muore un deputato dell’opposizione - X Vai su X
A18, manto scivoloso dopo la pioggia auto si schianta contro il guardrail dopo lo svincolo di Taormina - La forte pioggia ha causato degli incidenti sull’autostrada Messina Catania a causa dell’asfalto scivoloso. Scrive gazzettajonica.it
Auto sbanda, si schianta sul guardrail e finisce ribaltata: conducente miracolata - Incidente sulla A31 a Thiene: un’auto si ribalta dopo l’impatto con il guardrail. Lo riporta nordest24.it
Auto si schianta nella notte sul guardrail sfondandolo: 23enne in fin di vita - Grave incidente a Roverchiara: auto contro il guardrail, 23enne portato in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento. Si legge su nordest24.it