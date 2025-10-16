Auto nel Sile con due corpi | sono i figli della donna trovata morta nello stesso fiume
Una tragedia famigliare che si è consumata lungo il fiume Sile, tra le province di Venezia e Treviso. I corpi di un uomo di 52 anni e di una donna di 55 sono stati ritrovati dai vigili del fuoco all’interno di un’auto sul fondale del fiume. Entrambi residenti a Mirano – provincia di Venezia -, risultati essere fratello e sorella, figli di una donna di 77 anni che appena pochi giorni fa – 10 ottobre – era stata ritrovata senza vita lungo il corso dello stesso fiume. I tre risultavano far parte di una famiglia seguita dai servizi sociali di Mirano. I fratelli erano scomparsi dal giorno di ritrovamento della madre, secondo quanto riporta TrevisoToday, che riferisce anche l’ipotesi degli inquirenti: tutti e tre si trovavano a bordo dell’auto che è finita nel fiume, una sorta di suicidio di madre e figli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
