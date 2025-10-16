Auto europea la politica è troppo lenta
Uno scenario del settore automotive tutt’altro che positivo quello illustrato ieri 14 ottobre a Milano durante l’evento “ Automotive, quale futuro – Reagire con decisione: basta parole! ”, promosso da Forumautomotive, il movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore ideato dal giornalista Pierluigi Bonora, in occasione del decennale delle attività. Al centro dell’evento il Green Deal e l’opportunità, ormai condivisa da settori crescenti della politica e del mondo automotive, di affrontare con maggiore pragmatismo le sfide inserite nel piano europeo, prevedendo diverse modalità e tempistiche, come anche recentemente ribadito dall’ex premier Mario Draghi. 🔗 Leggi su Panorama.it
