Auto contro scooter e Luna morì a 16 anni | automobilista condannato a 7 anni
LECCE - È arrivato il verdetto nel processo sul drammatico incidente stradale avvenuto il 14 giugno 2020 su viale Giovanni Paolo II, a Lecce, nel quale perse la vita Luna Benedetto, studentessa di sedici anni, mentre il suo coetaneo, alla guida dello scooter, riportò gravissime lesioni.La. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Auto prende fuoco a Capizzone, gli occupanti avvertiti da due ragazzi in scooter - facebook.com Vai su Facebook
Incidente a Velletri: scontro auto-scooter, morto 40enne https://ift.tt/DdlcXkA - X Vai su X
Scooter contro auto: Lara Lorenzini muore a 16 anni, ferita la sorella 12enne. Il mistero degli spuntoni di ferro a bordo strada - Domenica 12 ottobre, intorno alle 18, era a bordo del suo scooter insieme alla sorellina di 12 anni quando è stata vittima di ... Riporta msn.com
Auto contro scooter, ferito giovane - Un ragazzo di 20 anni è rimasto seriamente contuso in un incidente accaduto intorno alle 16,30 di ieri nella zona della rotatoria lungo il viale dello Sport, incrocio con via Mattei, zona centro ... Come scrive ilrestodelcarlino.it
Auto contro scooter nel cuore della notte: morto un 25enne. Ferito gravemente un altro ragazzo - Un drammatico incidente stradale si è verificato nella notte a Taranto, intorno alle 2, all’incrocio tra via Orsini e via Buonarroti. Segnala quotidianodipuglia.it