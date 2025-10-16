Auto con due cadaveri ripescata nel Sile a bordo i figli della 77enne trovata senza vita nello stesso fiume 6 giorni fa

SILEA - Ripescata nelle acque del fiume Sile un'auto con a bordo una donna di 55 anni e un uomo di 52, entrambi senza vita. I due erano i figli della 77enne recuperata, ormai senza vita,. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Auto con due cadaveri ripescata nel Sile, a bordo i figli della 77enne trovata senza vita nello stesso fiume 6 giorni fa

