Auto a metano esplode | uomo grave con ustioni terribili al volto

Teramo - A Villa Lempa un’auto esplode all’improvviso, il conducente subisce gravissime ustioni, intervengono residenti, 118 e vigili del fuoco, accertamenti in corso. Un uomo di 49 anni, di origini marocchine, versa in condizioni critiche all’ospedale Mazzini di Teramo dopo essere rimasto vittima dell’esplosione della sua auto alimentata a metano. L’episodio è avvenuto alle prime ore del mattino, intorno alle 7:30, nella frazione di Villa Lempa, nel comune di Civitella del Tronto (Teramo). Secondo le prime ricostruzioni, il 49enne si trovava all’interno del veicolo quando il mezzo ha preso fuoco all’improvviso. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

