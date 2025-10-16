Autista di Fossombrone muore travolto da un camion a Ravenna | Giuseppe Zuccoli aveva 67 anni Marche secondo incidente mortale su lavoro in 2 giorni

Corriereadriatico.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giuseppe Zuccoli di Fossombrone, 67 anni, autostrasportatore della cooperativa Ctf, è morto oggi a Ravenna travolto da un camion. L'incidente mortale è avvenuto al terminal Sapir. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

autista di fossombrone muore travolto da un camion a ravenna giuseppe zuccoli aveva 67 anni marche secondo incidente mortale su lavoro in 2 giorni

© Corriereadriatico.it - Autista di Fossombrone muore travolto da un camion a Ravenna: Giuseppe Zuccoli aveva 67 anni. Marche, secondo incidente mortale su lavoro in 2 giorni

Altri contenuti sullo stesso argomento

autista fossombrone muore travoltoAutista di Fossombrone muore travolto da un camion a Ravenna: Giuseppe Zuccoli aveva 67 anni. Nuovo incidente mortale su lavoro - Giuseppe Zuccoli di Fossombrone, 67 anni, autostrasportatore della cooperativa Ctf, è morto oggi a Ravenna travolto da un camion. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Autista Fossombrone Muore Travolto