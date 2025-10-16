Autista di Fossombrone muore travolto da un camion a Ravenna | Giuseppe Zuccoli aveva 67 anni Marche secondo incidente mortale su lavoro in 2 giorni
Giuseppe Zuccoli di Fossombrone, 67 anni, autostrasportatore della cooperativa Ctf, è morto oggi a Ravenna travolto da un camion. L'incidente mortale è avvenuto al terminal Sapir. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
